Roma, 24 set. (Adnkronos) - Anastacia deve far riposare la voce, come le ha consigliato il suo medico. Per questo motivo ha dovuto posticipare le restanti tre date del suo tour italiano: quella di Catania prevista oggi, sabato 24 settembre, quella a Firenze, di lunedì del 26 settembre e quella a Bassano Del Grappa il 27 settembre.

Gli spettacoli verranno riprogrammati "per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli", informa l'organizzazione del tour. Tutti i biglietti per le date originali saranno validi per gli spettacoli riprogrammati. "Ci scusiamo per l'inconveniente. Anastacia apprezza il supporto di tutti e non vede l'ora di tornare on the road", concludono gli organizzatori.