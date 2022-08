Milano, 4 ago. (Adnkronos) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima nel mese di luglio 2022 è stata positiva per 101 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1 miliardo di euro. A fine luglio le masse gestite complessivamente si attestano a circa 189 miliardi di euro, in rialzo di 6 miliardi rispetto al mese precedente.

"Nel mese di luglio la raccolta netta del gruppo si è riportata in territorio positivo, anche grazie al lancio di due nuovi fondi a scadenza che hanno raccolto un buon interesse da parte dei sottoscrittori, nonostante il momento di alta volatilità dei mercati", ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding. "Inoltre, nel mese appena concluso le masse totali del gruppo Anima sono cresciute di 6 miliardi di euro, con un dato di performance media ponderata per quanto riguarda i fondi comuni in miglioramento di quasi quattro punti percentuali".