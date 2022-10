Mosca, 2 ott. (Adnkronos) - Il presidente russo Putin ha inviato alla Duma di Stato il disegno di legge costituzionale per l'adesione alla Federazione russa delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

I confini delle quattro regioni ucraine occupate incluse nella Federazione russa saranno quelli esistenti il giorno in cui sono state annesse, si legge nei trattati per l'adesione trasmessi oggi da Putin alla Duma, come rende noto l'agenzia Ria Novosti, chiarendo un dubbio che fino a venerdì perfino il Cremlino aveva lasciato in sospeso.

Intanto l'Ucraina ha annunciato il "pieno controllo" di Lyman, snodo logistico cruciale per le forze russe dispiegate nel sud est del Paese. In un video pubblicato su Telegram, il presidente Volodymir Zelensky ha precisato che tale risultato è stato conseguito alle 12.30 di oggi (ora locale).

Le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva nel sud per riprendere il controllo dei territori occupati dai russi. Il ministero della difesa russo ha ammesso che gli scontri si sono spostati nella regione di Mylokayiv e vicino ad Andriyvka, nella regione di Kherson.