Roma, 29 set. (Adnkronos) - Lo scorso anno per i suoi 70 anni, amici e collaboratori gli organizzarono una grande festa al Palazzo delle Esposizioni a Roma con mezzo governo al completo dai ministri Pd a quelli dei 5 Stelle, da Romano Prodi a Walter Veltroni e Massimo D'Alema. Quest'anno Pier Luigi Bersani festeggia i 71 anni per la prima volta, dopo diverse legislature, da non parlamentare. L'ex-segretario Pd infatti ha scelto di non ricandidarsi alle ultime elezioni, ma non ha affatto abbandonato l'impegno politico.

"Ho fatto 20 anni il parlamentare da ministro, da segretario e da deputato semplice. Penso che basti. Non abbandono la politica, né la compagnia, darò una mano in altre forme", ha detto Bersani lo scorso agosto in un'intervista.

Ed è stato di parola. In campagna elettorale è stato in prima linea con Enrico Letta e Roberto Speranza per la Lista dei democratici e progressisti. Sfoderando anche le sue celebri metafore. Come per le promesse elettorali della destra dalla flat tax in giù, che Bersani condensa così: "Per questi il maiale è fatto tutto di prosciutto..". Ieri poi è stato visto al bar Giolitti, a due passi dalla Camera, impegnato in una lunga chiacchierata con Peppe Provenzano, sinistra Pd e in predicato di candidarsi al congresso dem.