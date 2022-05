Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Ancora un boom di ascolti tv per 'Don Matteo 13' su Rai1. La puntata trasmessa ieri sera ha stravinto la sfida dell'auditel aggiudicandosi la prima serata con 6.282.000 telespettatori e uno share del 31,54%. Secondo gradino del podio per Tv8 che ha mandato in onda la semifinale di Conference League Roma-Leicester seguita da 1.825.000 telespettatori (share dell'8,5%). Terzo posto per Canale5 col film 'Dieci giorni con la mamma' visto da 1.554.000 telespettatori (share del 7,94%).

A seguire su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha totalizzato 1.129.000 telespettatori e uno share del 7,41% mentre su Italia1 il film 'Jason Bourne' ha ottenuto 959.000 telespettatori e uno share del 4,88%.Su La7 'PiazzaPulita' è stata vista da 823.000 telespettatori, share 5,46% mentre su Rai3 il film 'Ladies in black' è stato seguito da 787.000 telespettatori pari a uno share del 3,77%. Chiudono gli ascolti di ieri Rai 2 con il film 'A Napoli non piove mai' che ha interessato 657.000 telespettatori (share del 3,2%) e Nove con il film 'Apocalypto' seguito da 286.000 telespettatori (share dell'1,6%).