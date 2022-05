Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'automobile è finita nel giardino di un asilo de L'Aquila: un bambino è morto. Un'altra bimba è grave ed è stata trasferita al policlinico Gemelli a Roma. Altri tre piccoli alunni sono ricoverati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Mentre per un altro bambino non c'è stata necessità di ricovero.

L'auto, parcheggiata lungo una discesa, ha sfondato il cancello della scuola dell'infanzia Primo Maggio, a Pile, lungo la via Salaria Antica Est, e ha travolto i bimbi che giocavano all'esterno della struttura.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino.

"Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio (Aq), nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento: alla famiglia del piccolo il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione", ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.