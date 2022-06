Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Il progetto che presentiamo oggi alla Fiera del Credito di Milano si chiama GreenLease, lo strumento finanziario che vogliamo usare è quello del leasing e i soggetti ai quali si rivolge sono gli utilizzatori degli immobili ancora di proprietà delle società di leasing". Ad illustrare i punti salienti del progetto presentato da Assilea in occasione della terza edizione della Fiera del Credito di Milano è Angelo Brigatti, presidente di Assilea Servizi.

"Il progetto ha l’obiettivo di installare degli impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni, in modo da renderli energicamente autonomi senza consumare suolo e valorizzando i distretti industriali. L’energia prodotta dai pannelli è destinata all’autoconsumo, quindi la maggior parte degli impianti saranno al di sotto dei 200 kW. Questo progetto ha due obiettivi: il primo è ridurre fin da subito il costo dell’energia per le piccole e medie imprese che adotteranno questo sistema di autonomia energetica e il secondo è rendere più sostenibili gli stabilimenti", rileva.