Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Il centro storico di Roma sta vivendo un rigurgito della piccola criminalità forse a causa dell’avanzare, a passi spediti, della crisi economica. Sta di fatto che sono moltiplicate le denunce di furto alle autorità competenti delle forze dell’ordine.

L’Associazione Ristoranti Centro Storico di Roma, da sempre sentinella del territorio più importante ed amato al mondo, lamenta il peggioramento della sicurezza del centro storico di Roma e chiede a gran voce un intervento coordinato tra Prefettura, Comune di Roma e forze dell’ordine per arginare il fenomeno e fornire tutela ai cittadini, che da diversi mesi sono stati lasciati in uno stato di abbandono totale.

Il centro storico è la meta preferita per passare qualche ora ammirando le bellezze della Città Eterna per un pranzo o una cena, ma ora deve fare i conti con una criminalità diffusa; il tempo delle parole è scaduto. Servono fatti ed azioni concrete.