Losanna, 24 ago. - (Adnkronos) - Riparte la Wanda Diamond League con quattro azzurri pronti a tornare in gara nell’appuntamento di Losanna, venerdì sera, al rientro dagli Europei di Monaco. Nell’alto il campione olimpico Gianmarco Tamberi, a pochi giorni dal suo secondo titolo continentale all’aperto, ritrova l’amico-avversario qatarino Mutaz Barshim con cui ha condiviso il successo ai Giochi. E come l’anno scorso al meeting svizzero per Gimbo sarà la prima uscita dopo aver conquistato l’oro. L’undicesima (e terzultima) tappa del massimo circuito internazionale attende sui 3000 siepi Osama Zoghlami, splendido bronzo europeo, nel confronto con molti dei migliori specialisti al mondo.

C’è azzurro nella pedana del peso con Nick Ponzio, che invece ha sfiorato il podio in Baviera piazzandosi quarto, e su quella dell’asta con la primatista italiana Roberta Bruni, settima in finale agli Europei. Nell’elenco iniziale degli iscritti compare il nome del siepista argento europeo Ahmed Abdelwahed, che però ha scelto di concedersi una pausa, e stesso discorso per la staffetta 4x100 femminile azzurra, visto che la maggior parte delle sprinter si è presa un periodo di riposo dopo la gioia del bronzo di Monaco.

Ad aprire il meeting Athletissima, il prologo di giovedì pomeriggio dedicato all’asta maschile con il fenomeno Mondo Duplantis. Poi venerdì un cast degno delle precedenti edizioni, tra campioni olimpici, mondiali ed europei, e un programma ad alta tensione, che continua il lungo asse iniziato in Oregon con i Mondiali di Eugene e proseguito con le spettacolari gare della scorsa settimana agli Europei, prima del Memorial Van Damme di Bruxelles (2 settembre) e delle finali di Zurigo (7-8 settembre). Diretta tv su RaiSport+HD e Sky Sport Action dalle 20.00 alle 22.00 di venerdì 26 agosto.