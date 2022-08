Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) - Basta la misura di 1,87 per conquistare la finale europea del salto in alto e fra le tredici atlete che vanno avanti c’è Elena Vallortigara. Sulla pedana bagnata dalla pioggia l’azzurra, a un mese esatto dal bronzo mondiale di Eugene, piazza tre salti riusciti in successione: dalla quota iniziale di 1,78 al secondo tentativo (dopo un’incertezza in avvio, senza staccare) passando per 1,83 e 1,87 entrambe valicate alla prima prova. Appuntamento alle 19.05 di domenica sera. Si ferma invece l’avventura europea di Erika Furlani, che salta subito 1,78 per poi commettere tre errori a 1,83.