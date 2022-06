Rieti, 25 giu. - (Adnkronos) - Sono state ore difficili quelle vissute da Gianmarco Tamberi. L'altista azzurro, infatti, ha messo in forte dubbio la sua presenza agli Assoluti di Rieti per via di un dolore avvertito durante l'ultimo allenamento. E lo ha fatto informando i suoi fan su Instagram, passo dopo passo. Dopo la risonanza magnetica e alcune riflessioni con lo staff sanitario, la decisione definitiva: il campione olimpico ha avuto il via libera dei medici per scendere in pista domani alla caccia del titolo italiano.