Rieti, 15 giu. - (Adnkronos) - Il campione olimpico della staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo Filippo Tortu gareggerà nei 100 metri ai campionati italiani assoluti di Rieti. Il 24enne lombardo sarà in pista il 25 giugno allo Stadio Guidobaldi di Rieti, a lui caro per i buoni risultati conseguiti. "Gareggiare a Rieti è sempre un'emozione. Qui abbiamo organizzato due edizioni della Fastweb Cup ed è una pista a cui sono particolarmente legato -ha dichiarato Tortu-. Ho voglia di testarmi ancora in gara su un 100 metri prima della partenza per gli Stati Uniti, dove mi aspetta un periodo di allenamento prima dell'inaugurazione dei Mondiali".