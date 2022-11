Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - A ottobre continua la ripresa del mercato dell’auto in Italia che registra una nuova crescita dopo quella di agosto e settembre, con 115.827 immatricolazioni pari a un incremento del 14,56% rispetto allo stesso mese del 2021 (allora le auto vendute furono 101.103). I dati della Motorizzazione mostrano comunque, nonostante il risultato positivo di ottobre, un consuntivo per i primi 10 mesi di 1.091.894 immatricolazioni, ovvero 175.000 auto in meno dello stesso periodo del 2021 pari a un calo del -13,8%.