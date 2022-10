Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Si conferma il rimbalzo del mercato automobilistico che a settembre, in base ai dati definiti diffusi oggi dal Ministero delle Infrastrutture, ha registrato 110.976 immatricolazioni con un aumento del 5,37% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 499.390, ha interessato per il 22,22% vetture nuove e per il 77,78% vetture usate.

Sui primi nove mesi comunque il dato resta evidentemente negativo con 976.055 immatricolazioni totali, rispetto a 1.165.692 del 2021, pari a un calo del 16,27%.