Roma, 14 ago. (Adnkronos/Xin) - Mercedes-Benz ha avviato in Cina un richiamo che coinvolge quasi 12mila autovetture per problemi legati al dado che fissa il cavo della massa alla batteria e che potrebbe portare al rischio di un incendio nel vano motore. La problematica riguarda 11.212 veicoli Gle e Gls prodotti tra il 28 ottobre 2018 e l'8 novembre 2021 e altri 660 veicoli Eqs prodotti tra il 3 settembre 2021 e il 25 novembre 2021. A partire da domani, 15 agosto, inizieranno i controlli e le eventuali sostituzioni del dado che fissa il cavo alla batteria dei due Suv, mentre dal 1 settembre l'azienda verificherà i modelli Eqs. Il richiamo, specifica Mercedes, sarà eseguito in forma gratuita per i proprietari delle autovetture interessate.