Roma, 1 giu - (Adnkronos) - Sono otto i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten delle immatricolazioni di maggio, con Fiat Panda sempre in testa alla classifica (11.955 unità), seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (4.257), che recupera una posizione rispetto alla classifica del mese precedente e, al terzo, da Fiat 500 (3.172). In quinta posizione troviamo Jeep Compass (3.042), che sale di due posizioni, seguita, al sesto posto, da Citroen C3 (2.624), e, al settimo, da Jeep Renegade (2.582). Chiudono la classifica, al nono posto, Peugeot 208 (2.337), e, al decimo, Opel Corsa (2.289).

A livello di marchi Fiat si conferma prima con 19.531 unità vendute (-18% sul 2021) e una quota scesa al 16,10%. Ma sono molti i cali a doppia cifra con il crollo più vistoso per Tesla che - fra effetto incentivi e mancanza prodotto - scende a sole unità con un -96,71% sullo stesso mese del 2021. In controtendenza, si conferma la corsa di DR Automobiles: il gruppo molisano registra 1.842 immatricolazioni che fanno salire la quota all'1,52% con un aumento del 162,77% rispetto alle 701 auto vendute nello stesso mese dello scorso anno.