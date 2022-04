Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 2 ore fa Bari, assalto a portavalori su A14: ferite guardie giurate Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Bari, 29 apr. (Adnkronos) - Assalto a un furgone portavalori questa mattina sulla autostrada A14, nei pressi di Molfetta, in provincia di Bari. Un camion è stato messo di traverso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Secondo quanto si apprende i rapinatori però non sono riusciti nell'intento di impossessarsi del bottino.

Il tentato assalto è avvenuto poco prima delle 7.30 sulla A14 nella direzione nord, tra Bitonto e Molfetta, all'altezza del km 656. I banditi hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud per coprire la fuga.

La Polizia di Stato riferisce che c’è stata una aggressione con lievi lesioni alle guardie giurate da parte dei rapinatori che sono poi fuggiti.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.