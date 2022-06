Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Nel mese di maggio appena concluso, le richieste di mutui immobiliari da parte dei giovani Under 35salgono al 35,4% del totale (erano al 34,9% lo scorso mese) sostenendo l’intero comparto, che complessivamente risulta in flessione (-16,8% rispetto al corrispondente mese del 2021) a causa del forte ridimensionamento delle surroghe dovuto al fisiologico esaurimento dei contratti in grado di trarre beneficio dalla rinegoziazione delle condizioni. A rilevarlo sono le analisi del Barometro Crif su Fonte del Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc.

Per quanto riguarda le richieste di prestiti da parte delle famiglie, invece, nel loro complesso si registra una crescita del +23,3%. Nello specifico, le richieste di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, articoli di elettronica e di arredamento, ecc.) nel mese di osservazione hanno fatto registrare un incremento del +23,8% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Andamento sostanzialmente speculare per i prestiti personali, che fanno segnare un +22,4%.

"La domanda di mutui immobiliari - commenta Simone Capecchi, Executive Director di Crif - risente complessivamente della frenata delle surroghe, che solo nei primi tre mesi dell’anno sono diminuite del 56% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Malgrado l’aumento dei tassi di interesse, a trainare il comparto rimangono le richieste dei giovani che si avvicinano per la prima volta all’acquisto di un immobile, agevolati dagli incentivi statali legati all’età e ai mutui green". Capecchi sottolinea che "i prestiti, invece, seppur in calo rispetto al picco di aprile, continuano a crescere in doppia cifra, spinti dalle richieste indirizzate verso le piattaforme di operatori del credito digitali. In particolare, a maggio, la domanda digitale segna un complessivo +163% rispetto allo stesso periodo del 2021, con la Generazione Z capofila con un +321%. In crescita anche Baby Boomers (+163%) e Millennials (+154%)".