Brescia, 28 giu. - (Adnkronos) - Dopo la serata densa di emozioni di Trieste e due giorni di break, la Nazionale torna a radunarsi in vista della gara del 4 luglio contro i Paesi Bassi in trasferta ad Almere (19.30, diretta su Eleven e Sky Sport Uno). Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione 16 giocatori, tra i quali sceglierà poco prima della partenza i 12 che scenderanno in campo contro la selezione Oranje guidata da Maurizio Buscaglia. Torna in Azzurro Luigi Datome, la cui ultima presenza in Nazionale risale al match contro il Portorico, ultima gara del Mondiale in Cina nel 2019. Con le sue 175 presenze sarà il Capitano.

Nel roster anche Paul Biligha, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Davide Alviti, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola, che come Datome hanno giocato le gare della finale Scudetto. Ritorno anche per Simone Fontecchio, ultima presenza nei quarti di finale ai Giochi Olimpici contro la Francia. Reduci dal raduno di Trieste Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Achille Polonara, Luca Severini, Tomas Woldetensae e John Petrucelli.

La squadra si allenerà al PalaLeonessa di Brescia fino al 3 luglio, giorno della partenza per i Paesi Bassi. Le sessioni di giovedì 30 giugno e sabato 2 luglio (11.00/13.00) saranno a porte aperte. Lunedì 4 luglio l’ultima gara della prima fase di qualificazione alla Fiba World Cup 2023 che si giocherà a settembre del prossimo anno tra Giappone, Indonesia e Filippine.

L’Italia, già alla seconda fase in virtù dell’estromissione della Russia dalla competizione a causa del conflitto in Ucraina, cerca però due punti importanti da portare in dote nella seconda parte del cammino verso il Mondiale. Nella seconda fase l’incrocio con tre delle quattro squadre del girone G. Con Spagna e Georgia già qualificate, si contenderanno l’ultimo spot disponibile Ucraina e Macedonia del Nord. Dopo il match di Almere, rompete le righe per quasi un mese: l’attività della Nazionale riprenderà il 3 agosto con il consueto training camp.

Questi gli azzurri: Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia), Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan - Russia), Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano), Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia), Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino), Simone Fontecchio (1995, 203, A, Saski Baskonia – Spagna), Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna), Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano), Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano), Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turchia), Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Derthona Basket Tortona), Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano), Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese), Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna), Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano), John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia).