Las Vegas, 5 ott. - (Adnkronos) - Sfida spettacolare a Las Vegas tra i G League Ignite di Scoot Henderson e la squadra francese Metropolitans 92 dell’impressionante Victor Wembanyama, i due talenti più attesi in vista del Draft 2023. Wembanyama, 18 anni, che supera già i 2.20 metri d’altezza - uscito sconfitto al termine di un finale in volata - ha chiuso il match con 37 punti e 7/11 da tre punti, 11/20 al tiro e soprattutto 7/11 da tre punti, segnando in tutti i modi dalla lunga distanza e aggiungendo anche 5 stoppate. Henderson invece si è preso la vittoria finale nel match per 122-115 anche grazie ai suoi 28 punti e 9 assist, catturando 5 rimbalzi e dimostrando di essere una point guard tuttofare sul parquet.