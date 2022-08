New York, 23 ago. - (Adnkronos) - Dopo un incontro avvenuto a Los Angeles tra i membri più importanti dei Brooklyn Nets, Kevin Durant ha deciso di continuare la sua avventura con la franchigia newyorkese, ritirando di fatto la sua richiesta di essere ceduto. Ad annunciarlo è stata la stessa squadra attraverso un comunicato affidato alle parole del General Manager Sean Marks: "Steve Nash e io, insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai, abbiamo incontrato Kevin Durant e Rich Kleiman ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership. Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a Brooklyn". Durant quindi onorerà i quattro anni di contratto rimanenti sul suo accordo, esteso giusto dodici mesi fa, e vestirà di nuovo la maglia dei Nets nella prossima stagione, molto probabilmente insieme a Kyrie Irving, per il quale la squadra (secondo quanto scritto da The Athletic) aveva già smesso di ascoltare proposte nelle ultime settimane.