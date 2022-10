Bologna, 13 ott. - (Adnkronos) - La Virtus Bologna batte il Bayern Monaco nel 2° turno di Eurolega. Al Paladozza le 'Vu nere' si impongono 66-63 grazie ai 13 punti di Lundberg e tornano al successo nella massima competizione continentale dopo ben 15 anni. La squadra di Scariolo, che sale così 1-1 in classifica, torna in campo in Europa martedì 18 ottobre, quando renderà visita allo Zalgiris Kaunas. Venerdì sarà la volta dell'EA7 Milano, che al Forum ospita l'Alba Berlino: match in diretta su Sky Sport Uno e su NOW alle 20.30.