Berlino, 14 set. - (Adnkronos) - Oggi alle 17.15 a Berlino l'Italia incrocia la Francia in un match che vale la semifinale dell'Europeo. Dopo l'impresa con la Serbia, la formazione di Pozzecco non vuole smettere di sognare. Di fronte avrà la squadra transalpina, che vanta giocatori di livello Nba come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier e di profilo internazionale di alta Eurolega come Huertel e Yabusele. Coach Collet, storico allenatore della Nazionale, è il collante della generazione che è passata da Tony Parker e Boris Diaw a quella di oggi, capace di arrivare ai quarti nonostante non abbia finora impressionato. Dodici mesi fa la Francia battè l'Italia proprio nei quarti dei Giochi Olimpici, dove poi conquistò l'argento. Chi vince affronterà in semifinale una tra Slovenia e Polonia (ore 20.30). I match saranno trasmessi in diretta da Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Domani a Berlino sarà il confronto numero 101 dal 1926 ad oggi. Molti più precedenti di quanti non se ne abbiano con qualunque altra squadra nel mondo. È contro la Francia che l’Italia del basket inizia il suo percorso nel 1926, a Milano. I precedenti sono a nostro favore (58/42), anche se la Francia ha vinto quello più importante e recente, ovvero il quarto di finale ai Giochi di Tokyo. Finì 84-75 con gli azzurri in partita fino a pochi minuti dalla sirena ed eliminati nonostante i 23 punti di Fontecchio e i 21 di Gallinari. Ad agosto, infine, il doppio confronto in amichevole con due successi francesi per 78-77 a Bologna e per 100-68 a Montpellier.