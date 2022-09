Berlino, 11 set. (Adnkronos) - Cuore, tecnica e precisione, questi gli ingredienti del successo dell'Italia sulla Serbia negli ottavi di finale degli Europei di basket per 94-86. Un successo straordinario grazie alla prestazione di squadra e in particolare di Melli, Spissu e di Fontecchio. Pozzecco espulso al 25' dopo aver ricevuto dagli arbitri due falli tecnici per proteste a fine partita ha esultato in ginocchio. I serbi erano reduci da 5 vittorie consecutive nel girone di Praga, ma hanno trovato una super Italia capace di superare i propri limiti. Non sono bastati alla Serbia i 32 punti di Jokic e i 13 rimbalzi e Micic. Spissu protagonista con 22 punti, Melli 21 e Fontecchio 19. Ora l'Italia affronterà la Francia mercoledì alle 17.15 nei quarti di finale.