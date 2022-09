Roma, 14 set. (Adnkronos) - L'Italia perde solo all'overtime contro la Francia nei quarti di finale degli Europei di basket 93-85 e sfiora l'impresa. I francesi, argento alle Olimpiadi, vanno in semifinale. Una partita che gli azzurri di Pozzecco avrebbero potuto chiudere nei tempi regolamentari ma due errori dalla lunetta di Fontecchio nel finale hanno consentito ai transalpini di pareggiare 77-77 per poi allungare nel supplementare. Un peccato per gli azzurri che hanno giocato una partita di sofferenza e che meritavano di portare a casa.