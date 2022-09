Berlino, 13 set. - (Adnkronos) - Si apre il programma dei quarti di finale degli Europei di basket a Berlino. Subito in campo alle 17.15 la Spagna di Sergio Scariolo, che affronta la Finlandia, autentica sorpresa del torneo, trascinata da un Markkanen di livello Nba. Alle 20.45 tocca a Giannis Antetokounmpo e alla sua Grecia sfidare la Germania padrona di casa. Domani sarà la volta degli azzurri contro i vice campioni olimpici della Francia alle 17.15, alle 20.45 in campo invece la Slovenia, campione in carica, di Luka Doncic opposta alla Polonia.