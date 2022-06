New York, 23 giu. - (Adnkronos) - Italia grande protagonista nel draft Nba, oltre a Paolo Banchero selezionato al numero uno dagli Orlando Magic, altri due azzurri sono stati scelti: Gabriele Procida e Matteo Sapgnolo. Procida, 20 anni, che ha giocato nell'ultimo anno alla Fortitudo Bologna,è stato selezionato (scelta numero 36) dai Detroit Pistons, che hanno utilizzato una scelta di Portland acquisita in precedenza. Possibile che Procida non tenti subito il salto Nba, ma voglia ancora maturare in Europa. Spagnolo, 19 anni, che ha disputato l'ultima stagione con la maglia della Vanoli Cremona, è stato invece scelto (al numero 50) dai Minnesota Timberwolves. Anche il giovane pugliese dovrebbe aspettare ad attraversare l'oceano, visto che è più probabile il riscatto da parte del Real Madrid che detiene i suoi diritti.