San Francisco, 14 giu. -(Adnkronos) - Andrew Wiggins con 26 punti e 13 rimbalzi, la sesta doppia doppia di questi suoi playoff, è stato il grande protagonista della vittoria dei suoi Golden State Warriors in gara-5 delle finali Nba sui Boston Celtics. Esattamente 36 anni fa, in un'altra gara-5 - questa volta alle finali Nba 1986 - un altro Wiggins fu capace di conquistarsi il palcoscenico: suo padre, Mitchell. Giocava negli Houston Rockets allora, e - proprio come per suo figlio quest'anno - gli avversari erano i Celtics, che all'epoca schieravano compioni comde Larry Bird, Robert Parish e Kevin McHale.

Houston era sotto 3-1 nella serie e Mitchell Wiggins - oltre al solito Hakeem Olajuwon, autore di 32 punti, 14 rimbalzi e 8 stoppate - fu l'eroe inatteso della quinta sfida di quella serie, uscendo dalla panchina e chiudendo con 16 punti e 7 rimbalzi in una importante vittoria dei Rockets, buona per portare la serie sul 3-2 (i Celtics poi chiusero il confronto in gara-6, aggiudicandosi il titolo).

Papà Wiggins quella serie di finale del 1986 la concluse con 8.3 punti e 3.7 rimbalzi di media, cifre che non si avvicinano neppure al rendimento del figlio per i Golden State Warriors, che finora - in queste prime cinque partite - sta sfiorando la doppia doppia di media con 18.4 punti e 9.4 rimbalzi.