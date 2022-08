Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - I figli di Lebron James, promesse del basket statunitense, giocheranno un match amichevole in Italia dopo Ferragosto. Secondo quanto riportato dal sito francese Basketusa.com, il liceo di Sierra Canyon — nel quale giocano Bronny e Bryce James, oltre a Justin Pippen (figlio di Scottie) e Ashton Hardaway (figlio di Penny) e Isaiah Elohim, uno dei prospetti più quotati del basket Usa — verrà in tour in Europa nelle prossime settimane. La prima tappa è prevista a Londra l’11 agosto, dove affronteranno la Gran Bretagna under 18, proseguendo il 15 agosto a Nanterre contro una rappresentativa dei migliori giovani francesi legati all’agenzia Comsport e il 18 agosto a Roma, probabilmente all'Arena Altero Felici della Stella Azzurra, contro una rappresentativa della squadra locale, secondo quanto scritto dal giornalista Adam Zagoria sul suo sito.