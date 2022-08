Los Angeles, 25 ago. -(Adnkronos) - I Los Angeles Lakers hanno l'upgrade in posizione di guardia che volevano. Patrick Beverley, scambiato da Minnesota a Utah nell'affare Gobert, non giocherà con i Jazz neppure una partita tornando invece a Los Angeles, non sponda Clippers (dove ha giocato per anni) ma al fianco di LeBron James e Anthony Davis. Per ottenere il 34enne Beverley i Lakers devono però rinunciare a Talen Horton-Tucker (che deve ancora compiere 22 anni) e Stanley Johnson, spediti nello Utah nella trade finalizzata da Rob Pelinka. Per i Jazz l'ennesima mossa di mercato all'insegna del rebuilding, investendo in un un giocatore (Horton-Tucker) che ha grande futuro davanti, mentre all'opposto per i Lakers l'arrivo di Beverley dà un grande agonista in più con molta esperienza di playoff e ottime doti difensive per rinforzare il roster attorno alle due superstar.

Per l'ex giocatore dei Timberwolves si tratta di un ritorno a Los Angeles dove ha disputato quattro stagioni in maglia Clippers, protagonista di battaglie infuocate (spesso vinte) contro i Lakers e anche contro LeBron James. Beverley (a differenza di Horton-Tucker) è in scadenza di contratto e questo rende James e Davis gli unici giocatori sotto contratto fino alla stagione 2023-24. Nello Utah, invece, questo scambio finirà con ogni probabilità per mettere ancora più i riflettori su Donovan Mitchell, per capire se il processo di ricostruzione dei Jazz verrà finalmente completato con la cessione della loro superstar, sulle cui piste ci sono da settimane i Knicks ma non solo.