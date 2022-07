New York, 9 lug. - (Adnkronos) - Danilo Gallinari deve attendere ancora un paio di giorni, ma poi potrà finalmente cominciare la sua nuova avventura ai Boston Celtics. I San Antonio Spurs hanno infatti finalmente 'tagliato' il contratto dell'azzurro, aspettando l'ultimo giorno possibile (probabilmente per capire se c'era la possibilità di inserirlo in qualche scambio di mercato) per rendere ufficiale il 'taglio' che permetterà a Gallinari di guadagnare 13 dei 21.5 milioni di dollari previsti dall’accordo firmato nel 2020 con gli Atlanta Hawks.

Una cifra garantita aumentata da 5 a 13 per far funzionare dal punto di vista salariale lo scambio che ha portato Dejounte Murray agli Hawks, ma che permette comunque agli Spurs di avere più spazio nel salary cap di qualunque altra squadra nella lega (32 milioni di dollari). Ora Gallinari dovrà attendere 48 ore — che scadranno alle 21 italiane di domenica 10 luglio — prima di poter firmare il contratto da 13 milioni di dollari in due anni già concordato con i Boston Celtics, come confermato anche da Bobby Marks di Espn che ha riportato la notizia del 'taglio'. Ancora un po’ di attesa e l’azzurro potrà quindi cominciare la sua avventura con la sesta maglia diversa nella sua carriera Nba.