Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - Comincia ufficialmente l’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale. La prima lista di convocati (raduno dal 20 giugno e amichevole contro la Slovenia del 25 giugno) inaugura il ciclo del CT che inizia dunque il percorso Azzurro proprio dalla “sua” Trieste. Prima volta in assoluto con la Senior per Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli, da poco in possesso del passaporto italiano. Tornano in Azzurro Achille Polonara e Marco Spissu, le cui ultime apparizioni sono state nel quarto di finale Olimpico contro la Francia a Tokyo la scorsa estate. Per Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae nuova chiamata dopo il training camp 2021.

Il primo match ufficiale sarà contro la Slovenia (sabato 25 giugno all’Allianz Dome, ore 20.30) che da qualche giorno ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano anche Luka Dončić e i fratelli Goran e Zoran Dragić. Al termine della gara contro gli sloveni, il CT renderà nota la lista dei convocati per il raduno di Brescia (28 giugno/1° luglio) e per la trasferta ad Almere, dove gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi il 4 luglio (ore 19.30) nell’ultima gara della prima fase di qualificazione alla World Cup 2023.

Questi i convocati: Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia), Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan - Russia), Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia), Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino), Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Vanoli Cremona), Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi), Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste), Guglielmo Caruso (1999, 208, C, Openjobmetis Varese), Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia), Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turchia), Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Derthona Basket Tortona), Leonardo Arinze Okeke (2003, 206, C, Novipiù JB Casale Monferrato), Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso), Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese), John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia).