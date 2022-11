Atlanta, 8 nov. - (Adnkronos) - Atlanta (7-3) sconfigge 117-98 Milwaukee (9-1) che incassa il primo ko stagionale anche dovendo fare a meno di Trae Young (dolore allo stinco): la sua parte la fanno Dejounte Murray, il migliore a quota 25 punti con anche 11 assist e 8 rimbalzi, e il rookie A.J. Griffin che sfodera la prima grande prestazione della sua carriera (24 con 10/15 al tiro dalla panchina). Non bastano ai Bucks i 25 di Giannis Antetokounmpo e i 16 di Jrue Holiday: dopo 9 successi per iniziare la stagione, si ferma anche Milwaukee, che paga un terzo quarto da 37-22 per gli Hawks.