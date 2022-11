Memphis, 8 nov. - (Adnkronos) - In una delle partite più combattute e spettacolari della serata, Boston (7-3) acciuffa grazie a due liberi di Jayson Tatum a bersaglio a 2.2 secondi dalla sirena un successo cruciale per 109-106 a Memphis (7-4) che non trova il modo di rimettere il naso avanti nonostante i 30 punti di Ja Morant con 8 rimbalzi e 9 assist e i 19 realizzati da Desmond Bane - con i Grizzlies che si erano riportati avanti soltanto (e invano) nel quarto periodo. Il protagonista indiscusso del match è proprio Jayson Tatum, autore di 39 punti con 12/15 al tiro e +15 di plus/minus in una gara in cui a dargli una mano ci pensano anche i 21 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown e i 15 a testa di Al Horford e Marcus Smart (che li condisce anche con 12 passaggi vincenti). Sono loro i protagonisti del 10-0 di parziale che nel quarto periodo indirizza il match in favore degli ospiti.