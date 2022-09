New York, 21 set. - (Adnkronos) - È servito a poco il tweet di scuse pubblicato da Anthony Edwards dopo che sui social era circolato con insistente un video dove si sentiva il giocatore dei Minnesota Timberwolves, a bordo di un auto in compagnia di un'amica, apostrofare in maniera volgare un gruppo di (presunti) omosessuali afroamericani fermi sull'altro lato della strada.

"Quello che ho detto era immaturo, offensivo e denotava una mia mancanza di rispetto - e ne sono tremendamente dispiaciuto. Non è accettabile per me utilizzare un linguaggio del genere, non ho nessuna scusa: sono stato educato meglio di così!", aveva scritto Edwards su Twitter. La Nba non si è fatta impietosire e alla giovane superstar dei T'Wolves ha inflitto una multa di 40.000 dollari, di soli 10.000 dollari inferiore a quella comminata a Kevin Durant in passato per un incidente simile.