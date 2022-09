Boston, 30 set. - (Adnkronos) - È di due-tre mesi l'attesa necessaria prima di poter rivedere in campo Robert Williams, che dei Celtics sarebbe il centro titolare; si parla invece addirittura del prossimo campionato per vedere l'esordio in biancoverde di Danilo Gallinari: per questo Boston ha scelto di correre ai ripari sul mercato e ha messo sotto contratto per un anno (interamente garantito) Blake Griffin. Per l'ex campione della gara delle schiacciate si tratta della quarta squadra della carriera, dopo Clippers, Pistons e Nets - dove ha giocato per l'ultimo anno e mezzo.

Ora la sua 13/a stagione Nba sarà invece in maglia Celtics, dove Griffin porta esperienza e un bagaglio tecnico che nel corso degli anni l'ha visto evolvere in un giocatore più perimetrale (anche se dal 38.3% del suo primo anno a Brooklyn l'anno scorso le sue percentuali dall'arco sono precipitate appena sopra il 26%) oltre che in uno specialista nel subire sfondamenti in difesa, fondamentale di cui è uno dei massimi interpreti nella lega.