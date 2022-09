San Francisco, 27 set. - (Adnkronos) - Andrè Iguodala ha firmato un contratto annuale con i Golden State Warriors. Quella che sta per iniziare sarà la sua 19esima stagione in Nba, l'ottava con la squadra di San Francisco, con cui ha vinto 4 titoli (nel 2015 da Mvp delle Finals, 2017, 2018 e 2022). Iguodala, 38 anni, sarà disposizione di coach Steve Kerr per le due partite di preseason che i campioni Nba disputeranno in Giappone, il 30 settembre e il 2 ottobre alla Saitama Super Arena, contro i Washington Wizards.