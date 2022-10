San Francisco, 15 ott. -(Adnkronos) - Dopo essere passato agli altari delle cronache per il pugno incassato in allenamento dal compagno di squadra Draymond Green, Jordan Poole ha raggiunto un accordo per l'estensione contrattuale con i Golden State Warriors e firmerà un contratto di 4 anni e 140 milioni di dollari. Quella della sua estensione era una delle notizie più attese in casa Warriors: sia coach Kerr che il GM Myers avevano lasciato intendere di volersene occupare appena tornati dalla trasferta giapponese (e prima del limite temporale per le estensioni previsto per lunedì) e così è stato.

Scelto solo alla n°28 al Draft 2019, Poole è esploso nell'ultima stagione e ha disputato da protagonista le finali Nba 2022 che hanno riportato il titolo NBA a San Francisco, viaggiando a 13.2 punti di media dopo un campionato chiuso a quota 18.5. Ora sarà interessante capire come si comporteranno gli Warriors con le altre situazioni contrattuali ancora sul tavolo, a partire da quella proprio con Green (che può essere unrestricted free agent a fine anno), con Andrew Wiggins e, in un secondo momento, anche con Klay Thompson. Perché il monte salari dei campioni in carica rischia di gonfiarsi a dismisura.