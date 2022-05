Phoenix, 10 mag. - (Adnkronos) - Protagonista con i Suns di una storica cavalcata in regular season conclusa con il record di franchigia da 64 vittorie, Monty Williams è stato votato come miglior allenatore del 2022 diventando così il terzo coach della storia di Phoenix a vincere il premio dopo Craig Fitzsimmons e Mike D’Antoni. Un premio annunciato in anticipo via Twitter da un reporter speciale: la stella sei Suns Devin Booker, che ha bruciato sul tempo i cronisti e il comunicato ufficiale della Nba. Alle spalle di Williams, Taylor Jenkins dei Memphis Grizzlies ed Erik Spoelstra dei Miami Heat.