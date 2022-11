Philadelphia, 8 nov. -(Adnkronos) - Vittoria pesante per Philadelphia (5-6) che supera Phoenix (7-3) per 100-88 in casa e prova a rilanciare le ambizioni di un gruppo che al momento, oltre al pesante infortunio di James Harden, paga una partenza lenta che vede la squadra della Pennsylvania con un record sotto il 50% di successi. Non bastano invece agli ospiti i 28 punti di Devin Booker, mentre a preoccupare è l’infortunio di Chris Paul - in campo 14 minuti prima di fermarsi per un problema al piede. Protagonista nella prima gara al ritorno in campo anche Joel Embiid, autore di 33 punti e 10 rimbalzi con 16/16 ai liberi in un match in cui grazie alla sua presenza sotto il ferro è cambiato anche l’impatto difensivo dei Sixers. Al suo fianco decisivi anche i 21 punti di Tobias Harris.