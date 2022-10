Washington, 26 ott. -(Adnkronos) - Terza vittoria in quattro partite per Washington (3-1) che batte in casa per 120-99 Detroit. Gli Wizards scappano via nel secondo tempo con un parziale di 16-5 e controllano il match fino al termine nonostante la serata difficile di Bradley Beal. La stella di Washington fa i conti col mal di schiena per tutto il primo tempo, ma segna 11 dei suoi 13 punti nel quarto periodo e sostiene i 25 punti di Kyle Kuzma e i 20 di Kristaps Porzingis. Ai Pistons (1-3) non bastano i 25 di Bojan Bogdanovic e i 19 di Cade Cunningham.