Miami, 20 apr. - (Adnkronos) - I Miami Heat battono 115-105 gli Atlanta Hawks e si portano sul 2-0 nella serie di primo turno dei playoff della Eastern Conference. Jimmy Butler è uscito dal campo dopo aver completato il suo lavoro, con le braccia alzate verso il cielo e tutta l’arena che cantava il suo nome: è questa l’ultima immagine della miglior prestazione in carriera ai playoff dell’All-Star degli Heat che si prende la scena dopo che una tripla di Bogdan Bogdanovic aveva riportato Atlanta sul -3 a tre minuti dalla sirena. Al resto pensano i 15 punti di Tyler Herro in uscita dalla panchina e i 14 di Max Strus partito come al solito in quintetto.

Alla sirena finale sono 45 punti per Butler (unico nella storia degli Heat a segnare così tanto in una singola partita playoff insieme a LeBron James e Dwyane Wade: 15/25 al tiro, 4/7 dall’arco (non la specialità della casa), 5 rimbalzi e 5 assist con +19 di plus/minus - compreso il 7-0 di parziale personale con cui ha letteralmente deciso la partita. Duncan Robinson - protagonista in gara-1 invece - gioca soltanto sette minuti in uscita dalla panchina con 0 tiri e 0 punti.

Non basta invece ad Atlanta un letale Bogdan Bogdanovic in uscita dalla panchina: 29 punti per lui con 12/18 al tiro, 5/10 dall’arco, 4 rimbalzi e 3 assist a cui si aggiungono i 25 punti e 10 palle perse di un Trae Young da 2/10 dall’arco e 7 assist - in enorme difficoltà contro le attenzioni che gli riserva la difesa degli Heat. Atlanta ora è sotto 0-2: nella sua storia Miami non ha mai sprecato un vantaggio di 2-0 in una serie (17-0 il record) e gli Hawks non sono mai riusciti a rimontarlo (0-25).