Phoenix, 20 apr. (Adnkronos) - Serata storta per Phoenix che cede in casa 125-114 a New Orleans che pareggia la serie di primo turno dei playoff della Western Conference sull'1-1 e perde la sua stella Devin Booker per un infortunio al ginocchio da valutare nelle prossime ore. I Suns faticano già nel primo tempo e crollano nel finale sotto i colpi di un ispirato Brandon Ingram - piegati prima dal 34-22 di parziale nel terzo quarto e poi non riuscendo a mettere il naso avanti in un match in cui a non funzionare è soprattutto la difesa dei padroni di casa: New Orleans infatti mette a referto il 54.8% dal campo e il 56.7% dall’arco (17/30 dalla lunga distanza). Colpi decisivi a cui la franchigia dell'Arizona non hanno saputo rispondere.

Il protagonista del successo Pelicans è un Ingram nel pieno della sua maturazione, dalle cui mani passano tutti i possessi decisivi nel finale e autore di 37 punti con 11 rimbalzi e a un solo assist di distanza dalla tripla doppia. New Orleans domina a rimbalzo (43-33 di squadra) e approfitta del parziale sbandamento in casa Suns a seguito dell’infortunio che tiene fuori nell’ultimo quarto Booker per prendersi una vittoria insperata. CJ McCollum chiude con 23 punti e 6/10 dall’arco, mentre sono 14 in 41 minuti in campo per il rookie Herbert Jones

La storia della serata è quella di Booker invece, scatenato in un primo tempo da 31 punti in cui segna in ogni modo (trovando il fondo della retina anche sulla sirena del primo tempo prima di festeggiare con un bimbo in prima fila). Nella ripresa invece è costretto a fermarsi a causa di un fastidio al ginocchio che a Phoenix sperano di riuscire a rimettere a posto prima di gara-3. Spuntato invece Chris Paul, che nonostante gli errori al tiro (5/16 dal campo) chiude con 17 punti e 14 assist e perde ancora con Scott Foster come arbitro, 0-14 il record.