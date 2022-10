Memphis, 4 ott. - (Adnkronos) - Palo Banchero, prima scelta assoluta dell'ultimo draft Nba, inizia seriamente a scaldare i motori in vista della sua prima stagione nella Association. Inserito in quintetto dai Magic il 19enne di Seattle con passaporto italiano è rimasto in campo per 24 minuti nel match d'esordio di preseason perso contro Memphis 109-97, chiudendo con 8 punti a referto, 2/9 dal campo e impressionando i tifosi con una grande schiacciata.