Salt Lake City, 12 ott. -(Adnkronos) - I San Antonio Spurs battono in trasferta per 111-104 Utah in un match della preseason Nba. I texani sono guidati dai 24 punti con 10/15 al tiro di Devin Vassell e dai 22 di Keldon Johnson, letale dall’arco con il suo 4/5 a cui aggiunge 5 rimbalzi. Decisivi i primi tre quarti che permettono ai texani di resistere anche alla rimonta degli ultimi 12 minuti dei padroni di casa. Le riserve dei Jazz infatti provano invano a dare la scossa e la buona notizia è che Simone Fontecchio è il giocatore della squadra di Salt Lake City a chiudere con il miglior plus/minus del match per Utah: 8 punti in 12 minuti con 3/7 al tiro, 2/5 dall’arco, un rimbalzo e +13 nel differenziale tra punti segnati e subiti dai Jazz per lo più arrivato nel 31-18 di parziale con cui si è conclusa la sfida.