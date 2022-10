Portland, 5 ott. - (Adnkronos) - Primo successo in preseason per Utah che fa visita a Portland e batte i padroni di casa 118-101 grazie ai 19 punti di Jordan Clarkson (partito in quintetto, una delle potenziali novità della stagione) e ai 16 di Mike Conley, mentre Simone Fontecchio nella rotazione allungata dei Jazz resta in campo 10 minuti ma non trova mai il modo di muovere la retina avversaria (0/2 al tiro). Positivo e a caccia del ritmo giusto anche Damian Lillard, che chiude con 21 punti e 6/10 al tiro in 24 minuti la seconda gara di questa preseason per l'All-Star dei Blazers. Bene al suo fianco anche Yusuf Nurkic, Anfernee Simons e Jerami Grant - tutti in doppia cifra e un quartetto base su cui Portland spera di poter fare affidamento nella prossima regular season