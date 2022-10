Orlando, 29 ott. - (Adnkronos) - Atra partita sontuosa di Paolo Banchero che gioca il sesto match di fila con almeno 20 punti a referto proseguendo la sua striscia da record come esordiente e soprattutto riuscendo a vincere la sua prima gara in carriera in Nba con gli Orlando Magic. Il 19enne di Seattle con passaporto italiano va a referto con 21 punti, 12 rimbalzi, 7 assist, 8/14 al tiro, 2/4 dall’arco, + 27 di plus/minus - il tutto in 27 minuti, mostrando capacità di incidere, controllo su entrambi i lati del campo e leadership all’interno di un quintetto con 4 giocatori in doppia cifra che si sbarazza per 113-93 degli Charlotte Hornets.