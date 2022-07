Las Vegas, 9 lug. - (Adnkronos) - Dopo Paolo Banchero, anche gli altri due azzurri Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo hanno fatto il loro esordio alla Summer League Nba di Las Vegas, rispettivamente con le maglie dei Dallas Mavericks (sconfitti dai Chicago Bulls all’overtime) e dei Minnesota Timberwolves (vincenti contro Denver). Pajola, partito in panchina, gioca ben 28 minuti nei quali mette assieme un tabellino di tutto rispetto: 3 punti, 4 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e 2 palle perse, pur segnando solo uno dei cinque tiri tentati. Spagnolo si guadagna poco più di 16 minuti in uscita dalla panchina e va a referto con 3 punti, 2 assist, 1 recupero, 1/2 da tre punti e +6 di plus-minus, andando a segno con un canestro in transizione dopo un'attenta rotazione difensiva.