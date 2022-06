Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina la quarta giornata dei Campionati del Mondo di beach volley in corso di svolgimento al Parco del Foro Italico di Roma. Quattro i match disputati dei sette in programma delle coppie italiane. Questi i verdetti dai campi: da segnalare la certezza del primo posto per Lupo/Ranghieri nella pool B (in campo mercoledì in attesa del sorteggio) grazie al fondamentale successo sui polacchi Bryl/Losiak teste di serie numero 2 del seeding.

Salutano invece la rassegna iridata i giovani Windisch/Dal Corso che hanno chiuso così il torneo con 1 vittoria e 2 sconfitte. Avanzano come terzi nella pool anche Benzi/Bonifazi che hanno ceduto contro gli olandesi Luini/Penninga e che stasera, in base agli altri risultati, sapranno se dovranno passare dai lucky losers o meno. Chiudono al primo posto la pool anche Carambula/Rossi (così come Lupo/Ranghieri in campo mercoledì) in virtù del successo sui brasiliani Bruno Schmidt/Saymon.