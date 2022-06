Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell'Iva confermata al 5%. E' quanto prevede la bozza sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L'articolo 1, sul contenimento dei rincari delle bollette elettriche, prevede l'annullamento degli oneri generali di sistema "anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico", si legge nel testo.